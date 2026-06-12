Dos detenidos en el barrio de San Isidro de Valladolid con 6 gramos de sepeed y más de 700 euros . - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos varones como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras serles intervenidos dos envoltorios con speed, uno con 3,59 gramos y el otro con 2,56 gramos, así como más de 700 euros en billetes fraccionados, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

A las 18.50 horas del día 8 de junio, agentes de la Policía Nacional que realizaban labores propias de su servicio en vehículo con distintivos policiales, observaron a un individuo merodeando en las inmediaciones de un bar del barrio de San Isidro.

Al percatarse de la presencia policial, el varón se sentó en una terraza y mantuvo en todo momento una actitud vigilante. Dado que la zona es conocida por posibles puntos de venta de sustancias estupefacientes, los agentes permanecieron en las inmediaciones sin perderlo de vista.

Poco después, el individuo entró apresuradamente en el bar, salió instantes después mientras miraba en todas direcciones y se fue corriendo hacia un vehículo donde le esperaba otro varón al volante. Ante la sospecha de que pudieran portar sustancias ilícitas, se solicitó apoyo policial, iniciándose un seguimiento del vehículo hasta la llegada de un indicativo de paisano y otro uniformado.

Durante el control del vehículo y sus ocupantes, los agentes localizaron en la bandolera de uno de ellos un envoltorio blanco con sustancia pastosa, anudado con un alambre verde y que desprendía un fuerte olor característico de speed, así como 130 euros en billetes fraccionados. En el registro del vehículo se halló otro envoltorio de idénticas características, y en el bolsillo del conductor 575 euros, igualmente fraccionados.

Ante la sustancia intervenida, su presentación preparada para la venta y la cantidad de dinero fraccionado, ambos varones fueron detenidos por un delito de tráfico de drogas y trasladados a dependencias policiales. La sustancia fue sometida a la prueba Drogo-Test, arrojando resultado positivo a sulfato de anfetamina (speed). Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, el valor de los 6,15 gramos intervenidos ascendería a 305,53 euros en el mercado ilícito.

Finalizadas las diligencias, los dos detenidos fueron puestos en libertad, quedando obligados a comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos