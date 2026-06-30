Dos detenidos por el hurto de 1.000 ajos en la zona de Peñafiel (Valladolid)

Imagen de la furgoneta incerteptada con los ajos - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de un delito de hurto de 1.000 ajos en parcelas agrícolas del término municipal de Peñafiel, en la provincia de Valladolid. Según ha informado la Guardia Civil los ajos robados tiene un valor de mercado aproximado de 1.500 euros.

Las detenciones son fruto de los dispositivos de vigilancia de la Benemérita en los núcleos de población y en prevención específica de robos en las explotaciones agrícolas de la localidad.

Las mismas fuentes han explicado que los agentes interceptaron una furgoneta de carga mixta con 1.000 kilogramos de ajos cuya procedencia lícita no pudo ser acreditada por los dos ocupantes del vehículo, ambos de nacionalidad extranjera. La posterior investigación policial permitió localizar a la parte perjudicada, un agricultor de la zona que estimaba una pérdida de producción de unos 2.000 kilos en su parcela.

La Guardia Civil ha informado de que las pesquisas han llevado a la identificación de otras tres personas mayores de edad que podrían estar vinculadas con esta misma actividad ilícita y ha precisado que la investigación continúa abierta a la espera del resultado de nuevas gestiones, por lo que no se descartan nuevas detenciones o investigados en los próximos días.

Las mismas fuentes han explicado que el 'modus operandi' detectado en este tipo de delitos se suele repetir de modo que los autores aprovechan las horas nocturnas o los momentos de descuido de los trabajadores para sustraer el producto en distintas cantidades. Posteriormente, lo ocultan en un lugar intermedio antes de proceder a su transporte definitivo.