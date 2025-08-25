Dos detenidos por robar la cabeza tractora de un camión en el alfoz de Burgos - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de 30 y 44 años de edad, localizadas en la Comunidad de Madrid, como presuntas autoras del robo de la cabeza tractora de un camión en la comarca del Alfoz de Burgos.

El propietario de la cabeza tractora denunció su desaparición durante la noche, tras haberla dejado estacionada en un polígono cercano a la capital burgalesa. Horas más tarde y a partir de la información recabada en las primeras actuaciones policiales, el vehículo fue localizado a pocos kilómetros del lugar donde se había producido su sustracción, con daños tanto en la cerradura como en el sistema de arranque.

Junto al camión, se halló un semirremolque que no pertenecía al denunciante, sino que, como se pudo conocer después, había sido sustraído a otro empresario de la zona, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

El acoplado transportaba bebidas alcohólicas, mayoritariamente cerveza, y presentaba varios agujeros en la lona, aparentemente realizados a modo de "cata".

Consecuencia de todo ello, los agentes del Equipo de Policía Judicial del Alfoz iniciaron una investigación exhaustiva y la operación Alcarrover, en la cual han logrado identificar a dos individuos en la hora y lugares de los hechos. Estos utilizaron un mismo turismo para acudir a la escena y abandonarla poco después.

Las pesquisas policiales han permitido, asimismo, determinar que el vehículo implicado se había desplazado desde la Comunidad de Madrid poco antes del robo y regresado a la misma después de abandonar el camión, junto con el semirremolque, en el lugar donde fueron recuperados.

Como resultado de estas investigaciones, y tras diversas gestiones de coordinación interprovincial, la Guardia Civil logró identificar a los dos presuntos autores en un barrio de la periferia madrileña, donde fueron detenidos.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos.