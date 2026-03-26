Dos detenidos por robar el dinero de la caja registradora de un bar de Salamanca y varias llaves

Material incautado. - COMISARÍA PROVINCIAL

SALAMANCA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos hombres que accedieron a un bar tras romper el cristal de la puerta de entrada con una tapa de alcantarilla y llevarse el dinero de la caja registradora y unas llaves.

Los hechos ocurrieron pasadas las 05.00 horas del lunes 23 de marzo. Al lugar acudieron agentes policiales en servicio, que comprobaron que el cristal de la puerta de acceso al bar había sido fracturado con una tapa de alcantarilla y no se encontraba nadie en el interior.

En el establecimiento se personó además la propietaria del bar y tras una inspección manifestó a los agentes que echaba en falta el cajón de la caja registradora con todo el dinero que tenía en billetes y monedas, aproximadamente 400 euros, y distintos manojos de llaves, tal y como indican desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos fueron comunicados en ese momento a las dotaciones en servicio, que iniciaron un dispositivo de búsqueda, fruto del cual se localizó en la calle Salmerón a dos hombres que, al detectar la presencia policial trataron de evitarla, y se escondieron entre los vehículos estacionados.

Los agentes les dieron el alto para identificarlos y realizaron una inspección de los efectos que llevaban, para comprobar que uno de ellos portaba 95 euros en billetes y monedas y el otro cinco manojos de llaves, y un total de 325 euros también fraccionados en billetes y monedas.

También pudieron comprobar que uno de ellos presentaba un corte sangrante reciente en una de sus manos, y que la cazadora que llevaba estaba rasgada en la parte superior de la espalda y tenía multitud de pequeños microcristales.

Ante los hechos observados, se procedió a la detención de ambos como presuntos autores de un delito contra la propiedad y a la intervención del dinero (420 euros), los manojos de llaves, y el resto de los efectos que llevaban entre sus pertenencias.

Una vez realizadas las gestiones oportunas se le hizo entrega a la propietaria del bar del dinero y los manojos de llaves, que reconoció de su propiedad y se le hizo entrega asimismo del resto de efectos recuperados.

Los dos hombres autores del delito contra la propiedad habían sido identificados esa misma noche, se les había intervenido un martillo a cada uno de ellos y se pudo comprobar entonces que no llevaban dinero en efectivo en esa primera hora de la noche. Una vez finalizados todos los trámites documentales pertinentes, los detenidos han sido puestos a disposición judicial.