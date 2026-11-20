Un vehículo de la Guardia Civil en Congosto (León). - GUARDIA CIVIL

LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por un delito de robo con violencia en una vivienda de Congosto (León) cometido el pasado mes de octubre, cuando después de acceder al interior tras forzar la puerta de entrada fueron sorprendidos por el propietario, al que agredieron y robaron un teléfono móvil.

Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, los detenidos son un hombre de 47 años y una mujer de 54 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido en una vivienda de la localidad de Congosto (León).

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de octubre, cuando el propietario de la vivienda, al regresar a su domicilio, sorprendió a dos personas en su interior, quienes habían accedido previamente tras forzar la puerta de entrada.

Una vez descubiertos, los autores agredieron al morador, al que golpearon en varias ocasiones, y sustrajeron un teléfono móvil y dinero en efectivo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones de carácter leve, de las que tuvo que ser atendida en un centro de salud.

Tras tener conocimiento de los hechos a través de la correspondiente denuncia, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Ponferrada inició las gestiones de investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los presuntos responsables, que han culminado con la detención de ambas personas.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instancia de Ponferrada, Sección de Instrucción 2.