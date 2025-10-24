Dos detenidos por el robo en contenedores de 16.340 kilos de ropa valorados en 50.000 euros

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones con antecedentes policialas han sido detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en contenedores municipales de los que llegaron a sustraer más de 16.300 kilogramos con un perjuicio económico acumulado de unos 50.000 euros.

Según ha informado la Policía Nacional, estas detenciones ha sido posibles por la investigación iniciada en junio tras las "numerosas" denuncias por la sustracción de grandes cantidades de ropa de contenedores distribuidos en distintos barrios de Valladolid propiedad de una empresa concesionaria dedicada a la recogida selectiva de ropa usada. Esos contenedores cuentan con sensores que permiten registrar movimientos, inclinaciones y niveles de llenado.

Las denuncias interpuestas detallaban un patrón de actuación que incluye desplazamientos de contenedores a otras localidades, como Humanes (Madrid) y Geria (Valladolid), y la sustracción de puertas y cerraduras, presuntamente para la copia de llaves que permiten abrir múltiples unidades y el acceso a contenedores sin signos de forzamiento, lo que refuerza la hipótesis del uso de llaves duplicadas, han precisado las mismas fuentes policiales.

Los ahora detenidos realizaban las actuaciones en horario nocturno y fines de semana y simulaban ser operarios autorizados mediante el uso de chalecos reflectantes y vehículos adaptados.

En total, el volumen de ropa sustraída en los distintos episodios denunciados ascendió a 600 kilos el 4 de septiembre, 1.000 kilos el 10 de septiembre, 12.400 kilos entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre y 1.040 kilos el 20 de octubre cuando los presuntos autores fueron sorprendidos por trabajadores de la concesionaria cuando operaban en la calle Ecuador a bordo de una furgoneta.

Como resultado de las investigaciones, los agentes localizaron una nave industrial en la que almacenaban la ropa robada y tras establecer un dispositivo de vigilancia, se procedió a la detención de dos hombres en la madrugada del 22 de octubre.

Posteriormente, y con autorización judicial, se realizó un registro en el inmueble donde se intervinieron 840 kilos de ropa y el vehículo utilizado para el transporte, que fueron entregados a la empresa perjudicada.

También se han intervenido una sierra radial, dos barras de uña, una de 60 centímetros y la otra de 25, una llave de carraca, dos destornilladores, un candado, un chaleco reflectante, una luz frontal y gafas de seguridad además de varios juegos de llaves que abren contenedores de distintas ciudades.

La Policía Nacional ha informado de que los dos detenidos cuentan con antecedentes policiales y ha precisado que fueron puestos a disposición de la autoridad que decretó la libertad de ambos.