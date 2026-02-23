Dos detenidos por robo con fuerza en dos 'electrolineras' de la provincia de Segovia

Un agente de la G. Civil en una de las electrolineras afectadas. - GUARDIA CIVIL SEGOVIA

SEGOVIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza cometidos el pasado 27 de diciembre de 2025 en instalaciones de suministro energético, también denominadas 'electrolineras', situadas en los términos municipales de Palazuelos de Eresma y Valseca.

La investigación del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Segovia, tras la denuncia de los hechos, comprobó que los autores se desplazaban en un vehículo de alquiler para dificultar su identificación y evitar ser relacionados con los robos. Una vez en las instalaciones actuaban con rapidez, forzando la protección y accediendo a los compartimentos técnicos para sustraer tramos de cableado de cobre, lo que ocasionaba la inutilización de los equipos afectados y generó importantes daños materiales.

Ambos detenidos son vecinos de la Comunidad de Madrid y cuentan con un amplio historial delictivo por hechos similares. Durante las actuaciones, a uno de los detenidos se le imputó además un delito contra la seguridad vial, al ser sorprendido mientras conducía un vehículo a motor con el permiso retirado.

Asimismo, se investiga a una tercera persona como presunta colaboradora necesaria en el robo con fuerza, al facilitar el alquiler del vehículo utilizado.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.