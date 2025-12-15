Dos detenidos por el robo de tres bobinas de cobre de un transformador eléctrico en un polígono de Segovia

Maletero inspeccionado con las 3 bobinas sustraídas. - GUARDIA CIVIL DE SORIA

SEGOVIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos hombres, con domicilio en la provincia de Toledo, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas tras ser sorprendidos en posesión de tres bobinas de cobre, valoradas en 6.000 euros cada una, sustraídas del interior de un transformador eléctrico situado en el polígono industrial Nicomedes García de la localidad de Valverde del Majano (Segovia).

Durante sus labores de vigilancia, una patrulla de seguridad ciudadana paró un vehículo que circulaba por el polígono, que en primer lugar hizo caso omiso de las indicaciones pero, finalmente, se detuvo.

En la identificación de los ocupantes, la sospecha de algún tipo de anomalía llevó a realizar el registro de las pertenencias de las personas y del vehículo, y al abrir el maletero se descubrió la presencia de tres bobinas de cobre, impregnadas en aceite.

Los agentes procedieron a verificar diferentes lugares del polígono, y se comprobó la manipulación hecha en varias casetas de transformadores, junto a los que había restos de aceite en la calzada, lo que corroboró la relación de los ocupantes del vehículo con el hecho ilícito, por lo que se procedió a su detención en ese mismo momento.

En coordinación con el Equipo ROCA, las bobinas recuperadas fueron entregadas al representante de la empresa titular, tras la correspondiente denuncia por su sustracción.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Segovia.