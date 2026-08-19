Dos detenidos por robos de 40.000 euros en explotaciones agrícolas de Palencia - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a dos personas en el marco de la operación 'ENGINEVEN' por su presunta implicación en robos, hurtos y receptación de material en explotaciones agrícolas de la provincia, cuyo valor total asciende a unos 40.000 euros.

En concreto, las fuerzas de seguridad han arrestado a un individuo como supuesto autor de un total de quince delitos de robo y hurto cometidos en fincas de Palenzuela, Magaz de Pisuerga, Soto de Cerrato, Torquemada y Villamediana. Asimismo, los agentes han detenido a una segunda persona como supuesta autora de un delito de receptación de los efectos sustraídos para su posterior venta en un centro de reciclaje de la capital palentina.

La investigación comenzó el pasado 3 de agosto a raíz de la denuncia formulada por la sustracción del radiador del motor de riego de una explotación agrícola. Posteriormente, los agentes detectaron la comisión de otros hechos de similares características, por lo que iniciaron las gestiones pertinentes a partir de los vestigios recopilados en las inspecciones oculares y de los datos facilitados por la colaboración de personas del sector agrícola.

El material sustraído incluye un total de 15 radiadores y tres baterías de generadores eléctricos. Además, los autores trocearon los radiadores en diversas partes con el objetivo de impedir su localización y dificultar la labor policial, si bien los agentes lograron identificar las piezas como las sustraídas en fechas previas.

Finalmente, las investigaciones de la Guardia Civil permitieron detectar varios de los radiadores y baterías en un centro de reciclaje de Palencia, lo que condujo a la identificación y localización del presunto autor de los robos.