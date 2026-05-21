Dos detenidos por seis robos en furgonetas en una misma noche en el barrio de Las Delicias

Sucesos.- Detenida una mujer dos veces en tres días en Mérida por detención ilegal y otros seis delitos - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a dos varones como presuntos autores de seis robos cometidos en el interior de furgonetas, principalmente de trabajo y todos ellos en el barrio de Las Delicias.

Desde hace varias semanas, agentes de la Policía Nacional habían detectado un incremento de robos con fuerza en vehículos, especialmente furgonetas, mediante distintos métodos de acceso como rotura de ventanillas, fractura de bombines y forzamiento de manetas.

Ante esta situación, se estableció un dispositivo específico de prevención, centrado en varios individuos con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, sin domicilio conocido ni documentación, y sin actividad laboral o ingresos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Así, a las 2.30 horas del día 19, dos de estos individuos fueron identificados mientras portaban diversos efectos de dudosa procedencia, entre ellos unas cadenas de nieve, dos botellas de aceite, un chubasquero, un chaleco reflectante y otros objetos posiblemente sustraídos. Aunque se realizó una requisa por las calles próximas, no se localizaron vehículos violentados en ese momento.

Posteriormente, a las 4.46 horas, el Servicio de Emergencias 112 recibió la llamada del propietario de una furgoneta estacionada en la calle Canterac, quien manifestó haber sorprendido a dos varones robando en su vehículo y en otro situado junto a él. Al llamarles la atención, los individuos huyeron corriendo hacia Avenida de Segovia, dirección túnel de Labradores.

La Sala de la Policía movilizó de inmediato varias dotaciones uniformadas y de paisano para intentar localizar a los dos individuos, cuya descripción facilitada por el denunciante coincidía plenamente con la de los varones identificados horas antes.

LOCALIZACIÓN Y DETENCIÓN

Poco después, un indicativo policial los localizó tratando de ocultarse en el aparcamiento de la calle Guipúzcoa. Ambos presentaban signos evidentes de haber estado corriendo y los agentes procedieron a su interceptación, detención y traslado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas.

Junto a una de las furgonetas violentadas se intervino un destornillador, presuntamente utilizado para fracturar la ventanilla y en la intervención no fue posible localizar al propietario del segundo vehículo afectado.

Posteriormente, Policía Municipal localizó en la misma calle Canterac otras tres furgonetas con el cristal del conductor fracturado y el interior completamente revuelto. En total, durante la misma noche se han registrado al menos seis robos en el interior de vehículo, cinco de ellos en la calle Canterac, todos con idéntico modus operandi y en un radio muy reducido.

A los detenidos se les puso a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, tras lo que han quedado en libertad.