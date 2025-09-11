Detienen a dos manifestantes pro Palestina en la crono de la Vuelta y Podemos arremete contra Marlaska

Un ciclista pasa entre los manifestantes durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de Policía Nacional y Municipal han detenido a dos varones que han saltado al recorrido de la contrarreloj individual de la Vuelta a España que se celebra este jueves en Valladolid.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha participado en las protestas y también ha criticado en las redes sociales el dispositivo durante esta etapa, al afear que la Policía estaba "impidiendo que nadie se acerque" a la zona de salida de la contrarreloj celebrada en Valladolid "si lleva banderas o distintivos palestinos".

Fernández ha proclamado que se trata de una "vergüenza", "otra más" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al quejarse de las identificaciones de la Policía de manifestantes que, como él, portaban simbología de Palestina.

El coportavoz de Podemos había hecho previamente llamamientos al boicot de la competición ciclista a su paso por Valladolid, en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Las dos detenciones se han producido en la zona de la Plaza de la Universidad, donde se encontraba el grupo más numeroso de manifestantes que protestan por la participación del Israel Premier Tech en la ronda española y por la guerra en Gaza.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press la detención de estos dos individuos que habrían saltado las vallas para intentar impedir el paso de un corredor del equipo israelí, encapuchados y portando banderas palestinas.

La actuación conjunta de agentes de los cuerpos de seguridad estatal y municipal han impedido que el incidente llegara a más. Los dos varones han sido esposados y trasladados a dependencias de la Comisaría Provincial.

Según informa la SER, ha habido otro intento de parar la carrera en el Paseo de Zorrilla con el salto de una docena de personas, si bien han sido reducidos y, en principio, no ha habido más detenciones.

Izquierda Castellana ya ha anunciado que se concentrará a las 18.00 horas ante las puertas de la Comisaría en la calle Gerona.