Dos detenidos en Soria por presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexuales

SORIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria ha detenido a dos personas mayores de edad en el marco de una investigación por su presunta implicación en delitos comprendidos en el Título VIII del Código Penal, relativo a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

La investigación se inició a raíz de la información facilitada por la Fundación ANAR, canalizada a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Esta colaboración permitió a la UOPJ de Soria activar de forma inmediata las actuaciones de investigación y las medidas necesarias para la protección del menor, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Las gestiones practicadas por los investigadores garantizaron la seguridad del menor afectado, que fue entregado a su progenitor. Las actuaciones se desarrollaron en todo momento conforme al interés superior del menor y en coordinación con la autoridad judicial y los recursos de protección competentes.

Posteriormente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas por los agentes.

Desde la Guardia Civil se ha destacado la importancia de la colaboración con entidades especializadas en la protección de la infancia y la adolescencia, como la Fundación ANAR, al considerar que su cercanía a los menores y el conocimiento de situaciones que se producen en el ámbito más íntimo permiten detectar de forma temprana posibles casos, facilitar el inicio de las investigaciones y reforzar la protección de las víctimas.

Finalmente, el Instituto Armado ha precisado que no facilitará más datos sobre la investigación debido a que las actuaciones se encuentran declaradas secretas y en atención al interés superior del menor.