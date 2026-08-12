Dos detenidos en Valladolid por agredir a los agentes de la Policía Nacional tras hacer un grafiti

Archivo - Sucesos.- En libertad tras ser detenido en Valladolid por amenazar a un vecino que declaró contra él en un juicio - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrugada de este martes en Valladolid a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de atentado a agentes de la autoridad, tras arremeter físicamente contra los funcionarios e interponer un patinete eléctrico para entorpecer la intervención tras haber sido increpados por hacer un grafiti.

Los hechos se desencadenaron sobre las 04.00 horas del 11 de agosto, cuando un policía fuera de servicio alertó al 091 al observar en un callejón de la calle Sevilla de la capital vallisoletana a dos personas encapuchadas con pasamontañas mientras realizaban una pintada de grandes dimensiones en la fachada de un inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron agentes uniformados, quienes localizaron a los sospechosos junto a dos patinetes eléctricos en pleno acto. Pese a recibir indicaciones para que depusieran su actitud, ambos omitieron los requerimientos e iniciaron la huida en los vehículos.

Durante la intervención, la mujer se abalanzó de manera repentina sobre dos de los agentes y arremetió físicamente contra ellos. A causa de la agresión, uno de los funcionarios sufrió lesiones de entidad, concretamente cortes, erosiones y eritemas en los antebrazos.

Por su parte, el varón huyó en el patinete y arrojó el vehículo contra los policías para obstaculizar el arresto. Los funcionarios evitaron el impacto, continuaron la persecución a pie y lo interceptaron a pocos metros.

Ante la violencia empleada por los sospechosos, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de ambas personas y a su posterior traslado a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias.

En el operativo se han intervenido cuatro botes de pintura en aerosol utilizados para la elaboración del grafiti, los dos patinetes eléctricos y dos prendas de cuello empleadas para ocultar los rostros. Posteriormente, los arrestados han pasado a disposición judicial, autoridad que ha decretado su puesta en libertad.