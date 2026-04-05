Dos detenidos en Valladolid en sendas intervenciones por tráfico de drogas

Archivo - Dinero y sustancias estupefacientes intervenidas a los detenidos por tráfico en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en dos actuaciones independientes, a dos varones como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas tras intervenirles diversas sustancias estupefacientes y dinero en efectivo cuya procedencia no pudieron justificar.

La primera intervención tuvo lugar el pasado 30 de marzo, a primera hora de la noche, cuando una dotación policial que realizaba labores propias de su cargo en un vehículo camuflado observó en el barrio de Arturo Eyries a un individuo que mostraba una actitud esquiva.

Ante estos indicios, los agentes se identificaron como policías nacionales, momento en el que el varón dejó de manera disimulada una pequeña lata sobre el saliente de una valla y fingió toser para ocultar el gesto, así como avanzó unos metros antes de detenerse para atender a los agentes.

Durante la identificación y el control preventivo de seguridad, los policías localizaron en la bandolera que portaba seis bolsitas de autocierre con sustancia vegetal que desprendía un fuerte olor a marihuana.

En otro compartimento encontraron tres billetes de cincuenta euros, dos de diez y uno de cinco euros, y en su cartera más billetes fraccionados, lo que sumaba un total de 1.140 euros.

Un agente recuperó la lata que el individuo había dejado sobre la valla y halló en su interior 17 fragmentos de sustancia vegetal marrón, al parecer hachís, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

En total, fueron intervenidos 8,83 gramos de cannabis y 10,74 gramos de resina de cannabis. Según las tablas de valoración de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, el valor total de las sustancias incautadas ascendería a 131,37 euros.

Dado que la cantidad intervenida superaba la considerada para consumo propio y existían indicios de su posible preordenación al tráfico, los agentes procedieron a la detención del varón, que fue trasladado a dependencias policiales por un indicativo uniformado.

La segunda detención se llevó a cabo en la calle Salud el 1 de abril, a última hora de la tarde, cuando una patrulla uniformada realizaba un servicio de prevención de la venta de sustancias estupefacientes en distintos puntos negros de la ciudad.

Al patrullar por la calle Salud, los agentes observaron a cuatro jóvenes junto a un vehículo estacionado que, al percatarse de la presencia policial, mostraron claros signos de nerviosismo.

Tras intercambiar unas palabras, uno de ellos introdujo rápidamente su cazadora en el interior del coche, ante lo que los agentes procedieron a la identificación de los cuatro individuos y les intervinieron diversas sustancias estupefacientes por las que fueron propuestos para sanción administrativa.

Preguntado por la cazadora, uno de los jóvenes manifestó que era de su propiedad y, tras inspeccionarla, los agentes localizaron dos envoltorios de plástico anudados con alambre de jardinería de color verde, que contenían una sustancia pastosa de color blanco, presumiblemente speed, con un peso bruto de 12,22 gramos.

La sustancia fue sometida a la prueba Drogo-Test y arrojó resultado positivo a sulfato de anfetamina (speed). Según las tablas de valoración para el primer semestre de 2026, con los 12,22 gramos intervenidos se podrían obtener 48,88 dosis, lo que alcanza un valor estimado en el mercado ilícito de 607,09 euros.

Al superar la cantidad considerada para consumo propio y existir indicios de su posible destino al tráfico, los agentes procedieron a la detención del joven, quien posteriormente fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

Ambos detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración en comisaría y con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.