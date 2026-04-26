Dos detenidos en Valladolid por sendos presuntos delitos de allanamiento de morada en Pajarillos y La Victoria

VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos personas en intervenciones distinta relacionadas con presuntos delitos de allanamiento de morada en los barrios de Pajarillos y de La Victoria.

En la primera de ellas, los funcionarios policiales recibieron un aviso de la Sala Cimacc 091 para acudir el lunes 20 de abril a un domicilio del barrio de Pajarillos, en la que una mujer había alertado de que, al llegar a su vivienda, encontró la cerradura cambiada y ventanas abiertas que ella misma había dejado cerradas.

A la llegada de los agentes al lugar, la propietaria explicó que se trataba de su segunda vivienda, en la que reside habitualmente por motivos laborales, y que, ante las anomalías observadas, había solicitado la presencia para verificar si alguien se encontraba en el interior.

Los agentes llamaron en repetidas ocasiones a la puerta sin obtener respuesta y, una vez el cerrajero logró abrir la puerta, los policías localizaron al fondo de una de las habitaciones a una mujer sentada en una cama, que accedió a recoger sus pertenencias y abandonar la vivienda.

La mujer manifestó que había accedido al piso tras pagar a un individuo que le habría abierto la puerta y cambiado la cerradura, y, posteriormente, fue detenida como presunta autora de un delito de allanamiento de morada y trasladada a dependencias policiales.

Por otra parte, agentes de la Policía Nacional detuvieron dos días después, también por un delito de allanamiento de morada, así como otro de coacciones, relacionado con unos hechos ocurridos el pasado 9 de abril.

Los funcionarios policiales acudieron a un aviso en el que un ciudadano denunciaba que tres varones, que, según el individuo, se trataban de su jefe, un socio y un tercer hombre, habían entrado por la fuerza en su domicilio, lo habían agredido y finalmente expulsado.

La víctima señaló que alquilaba una habitación en la vivienda de su jefe y del socio de este, con quienes mantenía un conflicto por impago de la renta, por el cual le habrían enviado amenazas previas por WhatsApp para que abandonara el domicilio, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El día de los hechos, los tres presuntos autores, con parte del rostro cubierto, habrían accedido a su habitación con llaves en contra de su voluntad y mediante el uso de la fuerza, de tal manera que uno de ellos lo agredió con golpes, intentó asfixiarlo y lo amenazó de muerte.

Además, el socio lo intimidó mostrando un spray de defensa personal y le obligó a redactar un mensaje en el que aparentaba marcharse voluntariamente, mientras el jefe observaba desde el exterior.

Dos varones fueron detenidos por estos hechos y quedaron en libertad tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que, posteriormente, los agentes lograron identificar al tercer individuo encapuchado y procedieron a su detención en la mañana del 22 de abril.