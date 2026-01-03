Dos heridos en la salida de vía de un turismo en la A-62 en Trigueros del Valle (Valladolid)

Archivo - Entrada de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Ambulancia, hospital, urgencias, Sacyl. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una mujer de 52 años y un varón de 53, han resultado heridos en la salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 102 en la A-62 a la altura de Trigueros del Valle, sentido Burgos, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 14.38 horas, cuando la sala de del accidente y de que había dos personas heridas a causa del mismo.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un equipo médico de Cigales, una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a una mujer de 52 años que ha sido trasladada en UVI móvil al hospital Clínico Universitario de Valladolid y a un varón de 53 años que ha sido evacuado en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.