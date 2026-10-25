Dos hombres heridos en una agresión en Salamanca

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SALAMANCA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de unos 30 y 50 años han resultado heridos en una agresión registrada en la madrugada de este domingo en la calle Bordadores de Salamanca, uno de ellos con una lesión en un ojo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar a las 03.43 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de una agresión a la altura del número 26 de la citada calle.

El servicio de emergencias ha avisado de lo ocurrido a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

El personal sanitario ha atendido a los dos varones en el lugar de los hechos y posteriormente los ha trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA).