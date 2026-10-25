Dos hombres resultan heridos, uno de ellos inconsciente, en una agresión en Burgos

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

BURGOS, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de unos 50 y 35 años han resultado heridos en una agresión registrada esta madrugada en la calle Calzadas de Burgos capital, uno de ellos inconsciente, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 1.29 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de una agresión a la altura del número 5 de la citada calle.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

El personal sanitario ha atendido en el lugar a los dos varones, de unos 50 y 35 años, respectivamente, que han sido posteriormente trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos (CAU).