El Seprona ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia registrado recientemente en Bembibre (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Fabero (León), ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia registrado recientemente en Bembibre, tras esclarecer que fue originado por las chispas de una radial usada para realizar trabajos de mantenimiento.

El suceso generó una importante alarma social debido a su proximidad al núcleo de población y a raíz de los hechos, los agentes del Seprona llevaron a cabo diversas gestiones para determinar las circunstancias en las que se produjo el fuego, para lo que contaron con la colaboración de los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Las investigaciones permitieron determinar que el incendio se habría originado durante la realización de unos trabajos de mantenimiento y reparación de un puente situado en la carretera N-VI, en los que se utilizaba una herramienta radial. Las chispas desprendidas durante su manejo alcanzaron la vegetación forestal próxima y provocaron el inicio del incendio, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Asimismo, las actuaciones practicadas permitieron constatar que en el lugar no se disponía de medios de extinción suficientes para hacer frente a un posible conato de incendio que pudiera producirse como consecuencia de la utilización de maquinaria susceptible de generar chispas.

Como resultado de las investigaciones realizadas por el Seprona y de las inspecciones llevadas a cabo por los Agentes Medioambientales desplazados al lugar, se logró identificar a las dos personas presuntamente responsables de los hechos y se remitieron las diligencias instruidas a la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las medidas de prevención y seguridad durante la realización de trabajos en zonas forestales o próximas a vegetación, especialmente cuando se emplea maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, con el fin de evitar incendios y proteger el medio natural y a la población.