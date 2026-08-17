Dos investigados por el robo de una bobina de cobre valorada en 8.500 euros en Olmedo (Valladolid)

Robo de bobina - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de dos personas en el marco de la operación 'Bobiname II' por la comisión de un delito de robo de cable en la localidad de Olmedo, tras apoderarse de una bobina de cobre valorada en 8.500 euros.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de mayo a raíz de la denuncia presentada por el responsable de una obra en construcción en el término municipal de Olmedo, quien manifestó la sustracción del citado material. Tras la denuncia, los agentes del Instituto Armado abrieron la operación para la localización de los autores.

A través del análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia, la Benemérita logró identificar el vehículo empleado en el delito.

En concreto, la banda criminal, formada por varios individuos, se desplazaba desde dos localidades de Madrid hasta la provincia de Valladolid con el objetivo de localizar instalaciones con elevadas cantidades de cobre. De este modo, detectaron la obra de Olmedo, donde se almacenaban múltiples bobinas de fácil acceso.

Los implicados accedieron a la instalación y utilizaron una carretilla elevadora de las inmediaciones para cargar la bobina y transportarla hasta una zona apartada. Posteriormente, trasvasaron el material a una furgoneta y emprendieron la huida.

El operativo ha finalizado con la investigación de estas dos personas, si bien la operación continúa abierta para la posible localización de otros miembros de la red. Las diligencias tramitadas han quedado a disposición del Tribunal de Instancia de Medina del Campo en funciones de Guardia.