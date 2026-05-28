Dos investigados en Sevilla por estafar 1.400 euros a un varón en León al requerir servicios sexuales

La Gaurdia Civil ha investigado a dos varones en Sevilla por estafar 1.400 euros a otro varón en León al requerir servicios sexuales. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN
LEÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha investigado a dos varones como presuntos autores de un delito de estafa cometido por el método del 'pago del servicio adelantado' a otro varón con residencia en una localidad cercana a La Bañeza (León) que requirió servicios de carácter sexual a través de Internet, abonó varias cantidades económicas por un importe de unos 1.400 euros y el encuentro nunca llegó a producirse.
La investigación fue iniciada por el área de Investigación de La Guardia Civil de La Bañeza, cuando a principios del presente mes de mayo tuvo conocimiento de un supuesto delito de estafa a través de una denuncia en la que la víctima expuso que había solicitado unos servicios de índole sexual en una página de contactos con una supuesta mujer de compañía y ambas partes habían acordando un precio por tener el citado encuentro.
El denunciante envío dinero por adelantado, concretamente unos 1.400 euros por medio de una plataforma de pago móvil, pero el servicio nunca llegó a efectuarse. Los investigadores se percataron de que el método utilizado por los estafadores consistía en la publicación de perfiles falsos utilizados como reclamo para captar a potenciales clientes con la publicación de fotografías y vídeos, en los que aparecían "como gancho" mujeres de atractiva presencia, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.
De las indagaciones llevadas a cabo se obtuvo que este entramado podría provenir de un entorno familiar que utilizaba este método tan particular de estafa y captación de víctimas y se localizó su residencia en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, por lo que se solicitó la colaboración del Puesto de la Guardia Civil de Los Palacios, que procedió a la investigación de estas dos personas como presuntas autoras de una estafa consistente en hacerse pasar por una agencia o casa de citas para concertar encuentros de tipo sexual, cobrando por adelantado y no llegando nunca a materializarse.
Sus víctimas creían que hablaban por aplicaciones de mensajería instantánea con su futuro encuentro íntimo sin percatarse de que todo ello formaba parte de una estafa.
Las actuaciones practicadas se han puesto en conocimiento de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, por ocurrir los hechos en la demarcación de su partido Judicial.