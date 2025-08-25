Dos jóvenes detenidos en Béjar (Salamanca) con hachís, cocaína y una balanza de precisión

SALAMANCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Béjar (Salamanca) a dos jóvenes que portaban 270 gramos de hachís, 14 papelinas de cocaína, así como elementos necesarios para envolver la mercancía y una balanza de precisión junto a un cuchillo con restos de hachís, que delataban claros indicios de traficar con estas sustancias.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado miércoles en la Plaza Mayor de Béjar, cuando los agentes de la patrulla policial identificaron a dos jóvenes que pretendían coger un taxi al objeto de alejarse de manera rápida del lugar ante la presencia policial, como ha informado la Comisaría Local de Béjar en un comunicado recogido por Europa Press.

Los dos individuos, conocidos por la patrulla policial, tuvieron en todo momento una actitud sospechosa, al tiempo que trataron de eludir la presencia de los agentes.

La dotación policial procedió a la identificación de los dos jóvenes, que portaban entre sus pertenencias sustancias estupefacientes y efectos para su pesaje, distribución y venta al por menor.

Una vez que se informó a ambos del motivo de su detención, fueron trasladados a dependencias policiales, al objeto de instruir el correspondiente atestado policial y fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.