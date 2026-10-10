Dos jóvenes heridos por arma blanca en una pelea multitudinaria en Ponferrada (León)

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PONFERRADA (LEÓN), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de unos 25 años han resultado heridos por arma blanca tras una pelea multitudinaria registrada a primera hora de este sábado en Ponferrada (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 6.28 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de una pelea en la calle Doctor Fleming, en la que estarían implicadas unas ocho personas y una de ellas parecía encontrarse herida.

El 112 ha avisado al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Posteriormente, la Policía Municipal ha informado de que había dos personas heridas por arma blanca, ambas conscientes, en el cruce de las calles República Argentina y Ramón y Cajal.

Emergencias Sanitarias-Sacyl ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico para atender a los heridos.

Ambos varones han sido atendidos en el lugar y trasladados posteriormente al Hospital de Ponferrada, sin que se disponga de más datos sobre su estado de salud.