Dos mujeres detenidas y otra investigada por hurtos reiterados en comercios de Laguna y Boecillo. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres e investiga a una tercera como presuntas autoras de varios delitos continuados de hurto en establecimientos comerciales de las localidades de Laguna de Duero y Boecillo, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La operación policial se inició a raíz de las denuncias interpuestas por los responsables de los supermercados afectados. Tras recibir los avisos, los agentes comenzaron un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad de los locales comerciales. El visionado de las imágenes resultó determinante para el esclarecimiento del caso, ya que permitió a los investigadores comprobar que las autoras eran tres mujeres jóvenes que actuaban de forma coordinada, repitiendo el mismo patrón de conducta en fechas muy cercanas y en municipios colindantes.

Para cometer los hurtos, las implicadas utilizaban un 'modus operandi' idéntico en cada uno de los golpes. Utilizaban bolsos personales de gran capacidad para introducir los productos, así como un carrito de bebé que tapaban estratégicamente con una manta para evitar que los empleados o los sistemas de seguridad descubrieran el género sustraído. Mediante este procedimiento, las tres mujeres lograron sustraer una gran cantidad de productos, principalmente de cosmética y alimentación, cuyo valor total en el mercado asciende a unos 1.000 euros.

Tras lograr su plena identificación gracias a las grabaciones de seguridad y a posteriores reconocimientos fotográficos, los agentes procedieron a su localización.

Las diligencias policiales ya han sido instruidas y puestas a disposición de la autoridad judicial competente.