Dos niñas, último bebé de 2025 y primero de 2026 nacidos en Salamanca

SALAMANCA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Asistencial Universitario de Salamanca ha acogido el nacimiento de dos niñas como el último bebé de 2025 y el primero de 2026.

El primer bebé de este año 2026 ha sido una niña que ha llegado al mundo a las 01.47 horas del 1 de enero después de que, a las 22.41 horas del 31 de diciembre, naciera otra niña que ha pesado 3.535 gramos.

Su madre, Andrea, y su padre, Marius, le han puesto el nombre de Leyre, según han informado a Europa Press fuentes del hospital salmantino.