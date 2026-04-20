Dos nuevos vehículos todoterreno prestarán servicio en los parques de bomberos de Aguilar y Saldaña (Palencia)

Entrega de dos vehículos para los parques de Aguilar y Saldaña. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha incorporado dos nuevos vehículos ligeros todoterreno tipo pick-up destinados a los parques de bomberos de Saldaña y Aguilar de Campoo para operaciones de rescate y salvamento.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha destacado que se trata de dos vehículos que estarán completamente dotados para reforzar la capacidad operativa y de respuesta ante emergencias en la provincia.

Armisén ha insistido en que la institución provincial avanza en la profesionalización del servicio de bomberos de la provincia y ha recordado que está en marcha el proceso de selección para dotarlo de una plantilla de 54 profesionales antes de 2027.

El primero de los vehículos estará destinado en el parque de Aguilar de Campoo, donde se encuentran unas instalaciones que han contado con una inversión cercana a los 2,3 millones de euros y dan cobertura a una población aproximada de 10.000 habitantes en la zona norte de la provincia.

El segundo de los todoterrenos formará parte del parque de Saldaña, que también ha contado con una inversión en torno a los 2,3 millones y extiende su servicio a cerca de 25.000 habitantes de 171 localidades.

Ambos parques responden al mismo modelo profesional tipo 2, con instalaciones modernas, torre de maniobras y espacios diseñados para garantizar la operatividad continua de los equipos de intervención.

En este momento, la plantilla está integrada por 14 profesionales: un suboficial, seis bomberos en el parque de Aguilar, otros cuatro en el de Saldaña y tres en Palencia, además del jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.