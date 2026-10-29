Dos vallisoletanas representarán a CyL en el Concurso Nacional de Danza que se celebra este fin de semana en Madrid

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos bailarinas de la escuela 'Valladolid Danza Abierta' representará a Valladolid y a Castilla y León en la final europea del Concurso Nacional de Danza (CND Europa 2026) que se celebra este fin de semana en Madrid.

Las bailarinas vallisoletanas Celia Hernández e Isabel Zarzuela lograron su clasificación en las fases previas celebradas en Ourense y Cartagena al obtener un primer premio y unanimidad del jurado, requisito indispensable para alcanzar la final internacional del certamen.

En Individual, Celia Hernández competirá en Ballet Clásico dentro de la categoría 'Superior Avanzado' y junto a Isabel Zarzuela participarán juntas en la modalidad de Dúos de Danza Contemporánea, Categoría 3 Avanzado.

Para el maestro cubano Jorge Sánchez Agramonete, director de Danza Abierta, "representar a Valladolid y a Castilla y León en este prestigioso certamen es un gran honor", además de que ha destacado los "magníficos" resultados obtenidos por el resto de alumnas de la escuela este año, con más de 20 medallas en diferentes concursos.