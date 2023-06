EA asegura que la "dejación" de la Junta obliga a unos vecinos a asistir a un pollo de cigüeña en Grijota (Palencia)

PALENCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Ecologistas en Acción y la Asociación de Naturalistas Palentinos han acusado a la Junta de Castilla y León de "dejación absoluta de funciones" en la recogida de fauna silvestre herida, tras denunciar que el pasado fin de semana unos vecinos de Grijota (Palencia) tuvieron que auxiliar a un pollo de cigüeña blanca ante la indiferencia de los servicios de la Administración regional.

En concreto, EA y Naturalistas Palentinos, a través de un comunicado recogido por Europa Press, muestran su malestar ante el hecho de que el pasado fin de semana pasado varios vecinos del referido municipio palentino avisaron a los servicios de la Junta de Castilla y León de la caída de un pollo de cigüeña del nido del depósito del agua, si bien, según sostienen, la respuesta que recibieron en un primer momento fue echar balones fuera y quitar importancia al aviso.

Tras la insistencia de más vecinos, excusaron no poder pasar a recoger al animal por falta de personal para acercarse hasta Grijota y finalmente fue la negativa del agente medioambiental de guardia porque, según su criterio 'técnico', "hay muchas y no merece la pena ir hasta allí para recoger una cigüeña".

El agente medioambiental que se negó a ir a recoger el pollo de cigüeña blanca pertenece al Servicio Territorial de Medio Ambiente y por tanto, advierten ambos colectivos, está obligado a adoptar las medidas precisas para garantizar la viabilidad y pervivencia de una especie incluida en el Anexo del RD 139/2011 para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, independientemente del número de ejemplares con los que cuente la especie en la provincia.

Refieren ambas organizaciones que este hecho no es aislado y, como así critican, viene siendo la respuesta habitual del Servicio Territorial de Medio Ambiente ante los casos que tienen como protagonista a especies como la cigüeña blanca, ratonero común, cernícalos vulgar o primilla, lechuza común...especies protegidas que, según el criterio propio de este Servicio Territorial, no merecen el esfuerzo de la administración, que no activa ningún protocolo o mecanismo de actuación para liberar, retirar o rescatar ejemplares de estas especies, todo ello incumpliendo una Resolución del Procurador del Común de establecer mecanismos para facilitar los medios personales y materiales necesarios que permitan llevar a cabo la recogida de las especies silvestres.

La ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, en su artículo 105.2, indica que los ciudadanos deben comunicar a la Consejería competente la existencia de ejemplares heridos o muertos de la fauna silvestre.

Por ello, la Asociación de Naturalistas Palentinos y Ecologistas en Acción felicitan a los vecinos que mostraron "más sensibilidad y conocimiento de la legislación que la propia administración encargada de cumplirla y hacerla cumplir".