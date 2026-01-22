Ecologistas en Acción apunta a una respuesta de la UE para cuestionar el censo de osos de la Junta

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción (EA) apunta a una respuesta de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (DG ENV) para cuestionar el censo de osos de la Junta al señalar que "no es muy coherente".

En septiembre de 2025 la formación ecologista puso en conocimiento de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea su preocupación por las capturas de osos en Castilla y León para su radio marcaje, tras la aparición de dos cadáveres de oso pardo que habían sido capturados y marcados por personal de la administración autonómica, según ha informado Ecologistas en Acción en comunicado recogido por Europa Press.

La organización ecologista había manifestado, tanto a la administración regional como al gobierno central, el "excesivo e innecesario riesgo" que se asumía con estas capturas de osos, entre otros motivos, por la "falta de experiencia y cualificación" del personal encargado, así como por los objetivos del mismo.

En el mes de noviembre Ecologistas en Acción recibió la comunicación del jefe de la (DG ENV), quien agradecía la información proporcionada y destacaba que Castilla y León y Cantabria llevaron a cabo un estudio genético en el que se informó de un total de 370 osos (250 en el oeste y 120 en las subpoblaciones orientales)".

Sin embargo, el informe considera que estos resultados "no son coherentes" con los estudios a las hembras con copas del año realizadas durante los últimos 30 años y con los estudios genéticos anteriores, además de que no disponía "de publicaciones ni informes técnicos, sino de un solo comunicado de prensa de la Junta".

La respuesta del organismo aclara que el censo genético realizado por Castilla y León y Cantabria "carece de fundamento científico" y está "claramente sobredimensionado", tal y como Ecologistas en Acción han señalado en "repetidas ocasiones".

La información oficial del Ejecutivo castellanoleonés reitera que la población de osos "evoluciona de manera excelente", pero según la asociación ambientalista es una afirmación que "no se ajusta a la realidad" en el Oriente de la Cordillera Cantábrica con la vista del número de hembras reproductoras.

Ecologistas en Acción alega que "mientras la Junta insista" en medidas como el radio marcaje, que, en su opinión, "no ofrece ventajas" en la conservación de especies como el oso y el lobo y que "representa un claro riesgo de mortalidad" debido a riesgos como la miopatía de captura, al mismo tiempo que "realiza interpretaciones sesgadas" de los datos "sin un respaldo científico".

"Es difícil establecer medidas coherentes y adecuadas para su conservación, pero lo realmente grave es la creación de una situación compleja de controlar y claramente perjudicial para estas especies", apunta.