Un momento de la jornada. - ECOVA

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova) ha celebrado este miércoles en el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL) su XV Día del Economista, una cita anual que ha congregado a más de un centenar de profesionales para destacar el papel que desempeñan en la Comunidad y en el sistema empresarial.

La jornada ha sido inaugurada por el presidente de Ecova, Juan Carlos de Margarida; el presidente del CESCyL, Enrique Cabero, y el delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Castilla y León, César Pintado.

Durante su intervención, De Margarida ha afirmado que la autonomía "tiene futuro" y ha explicado que estas jornadas sirven para abordar cuestiones sobre personas, empresas, empleo, oportunidades y bienestar.

"La radiografía económica regional debe partir de datos contrastados, evitando el pesimismo injustificado y el optimismo que no reconoce las dificultades", ha añadido, al tiempo que ha reivindicado la labor del economista para que los ciudadanos comprendan qué puede aportar este colectivo al futuro de la Comunidad.

Asimismo, el presidente de la institución colegial ha señalado que, según los datos del último 'Observatorio económico' de Ecova Estudios, la situación económica de Castilla y León se encuentra en crecimiento, aunque acompañada de vulnerabilidades vinculadas principalmente "a la inflación, la vivienda, la energía y el coste de la financiación".

Por su parte, Cabero ha destacado la "imprescindibilidad" de esta profesión en un Estado social y democrático que busca "el desarrollo con bienestar social".

En este sentido, ha subrayado que la capacidad de análisis y propuesta sobre los contextos macro y microeconómicos, las empresas, las relaciones laborales y la financiación de los servicios públicos acompañan a las instituciones y organizaciones en la búsqueda de soluciones.

El programa ha incluido varias mesas redondas y ponencias. La primera de ellas, dedicada a los retos y oportunidades de la economía castellano y leonesa, ha contado con la participación del consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; el presidente del CESCyL, Enrique Cabero; el vocal de la Junta Directiva de CEOE Castilla y León Alberto López, y el vocal del Consejo Directivo de Empresa Familiar de Castilla y León Alberto Guijarro.

La jornada también ha abordado la actualidad de las normas tributarias y los últimos criterios jurisprudenciales con la intervención del secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas de España, Rubén Gimeno, así como la situación de los derechos de los contribuyentes junto al presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente, Jesús Rodríguez.

Antes de la clausura, se ha desarrollado otra mesa redonda sobre los economistas en el ámbito empresarial en la que han participado el director de Recursos Humanos y financiero de Industrias Maxi, Manuel Arroyo; Carlos Cabezas, de la división de Gestión Económica de la Gerencia Regional de Salud; el director general de Grupo Hoteles Colón Plaza-Anthology Hoteles, Francisco Javier de Frutos; el director general de ACOR, José Luis Domínguez, y el director general de Iberaval, Pedro Luis Pisonero.