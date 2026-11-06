Educación iniciará proyectos piloto de inteligencia artificial en gestión y desarrollará un marco curricular

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Valle Ares, ha anunciado la puesta en marcha en 2027 de un proyecto piloto para incorporar de forma progresiva la inteligencia artificial y la automatización avanzada a la gestión de la Consejería de Educación de la Junta, al tiempo que desarrollará el Marco Curricular de Competencia en Inteligencia Artificial.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para detallar las cuentas de su departamento dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, la consejera ha informado de que esta medida busca "liberar tiempo de tareas repetitivas y agilizar los procedimientos administrativos".

"Queremos ofrecer una atención más rápida y eficiente a los ciudadanos y a los centros educativos. El proyecto deberá desarrollarse con garantías de protección de datos, seguridad de la información y supervisión humana", ha detallado en su intervención.

Un proyecto encuadrado en la Secretaría General, "columna vertebral de la Consejería que garantiza el funcionamiento diario de la organización", y a la que se destina 61,21 millones, 43,3 destinados a gastos de personas de los servicios centrales de y las direcciones provinciales.

La Secretaría General, ha explicado, desempeña, junto a esas funciones de gestión, un papel decisivo "en la transformación digital de la Administración educativa" y que, en sus palabras, persigue un objetivo muy concreto: "Ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, reducir cargas administrativas y facilitar el trabajo de docentes, equipos directivos y personal de la Consejería".

Precisamente para avanzar en esta modernización, Valle Ares ha incidido en que las inversiones previstas alcanzan los 4,51 millones de euros, un 43,33 por ciento más que en el último presupuesto aprobado. "Se trata de proyectos destinados a reforzar la capacidad tecnológica de la Consejería y a preparar la Administración educativa para los retos de la próxima década", ha abundado.

Así, se ha comprometido a "reforzar" la infraestructura tecnológica que sustenta plataformas y aplicaciones "esenciales", como el Portal de Educación, las aulas virtuales y los sistemas de gestión académica y administrativa.

La extensión de la tramitación electrónica y de los servicios digitales a los centros y a las familias exige, según ha continuado la consejera, una infraestructura "con capacidad, disponibilidad y rendimiento adecuados".

Además avanzarán en el nuevo Sistema Informático de Gestión Básica del Personal Docente. "El objetivo es agilizar los procesos de inicio de curso e incorporar automáticamente las altas y los destinos derivados de oposiciones, concursos de traslados, comisiones de servicio y otros procedimientos de provisión. También desarrollaremos nuevos procesos digitales para gestionar los principales actos administrativos del personal docente", ha añadido.

FORMACIÓN DOCENTE

Valle Ares ha insistido en que la obligación de su departamento es "anticiparse y preparar" a los alumnos frente a la inteligencia artificial para hacer de ella un "uso responsable, crítico y productivo de estas nuevas herramientas".

Por eso, en 2027 ha avanzado que comenzarán a desarrollar el Marco Curricular de Competencia en Inteligencia Artificial de Castilla y León. Los recursos previstos en este presupuesto permitirán elaborar materiales y orientaciones para los centros, formar al profesorado, realizar experiencias piloto y preparar su futura implantación.

"Queremos que nuestros alumnos no sean únicamente usuarios de la inteligencia artificial. Queremos que comprendan cómo funciona, conozcan sus oportunidades y limitaciones, que sepan contrastar sus respuestas y desarrollen las competencias necesarias para desenvolverse con éxito en una sociedad cada vez más digitalizada", ha finalizado.