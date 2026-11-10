Educación prioriza la "seguridad y protección" de los menores en un presunto caso de abuso en un colegio de León

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación prioriza "garantizar la seguridad y protección" de los menores en un caso de un presunto abuso sobre cinco pequeñas de entre tres y cuatro años de un colegio del alfoz de León.

Según informó León24horas hace días, las familias de las víctimas han denunciado a un menor de 11 años por estos hechos que ocurrían después de comer en el patio, los baños y el autobús.

Ante esta situación, Educación ha asegurado que Europa Press ha adoptado "medidas preventivas de separación y refuerzo de la vigilancia, bajo el seguimiento de la Inspección Educativa".

Los hechos, señala el departamento que dirige Maria del Valle Ares, continúan en fase de esclarecimiento "y cualquier actuación adicional se ajustará a la normativa vigente, garantizando la confidencialidad y los derechos de los menores implicados".