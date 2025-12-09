Los embalses gestionados por la CHD se encuentran al 56% de su capacidad, cuatro puntos menos que hace un año

Archivo - El embalse de Santa Teresa, en la provincia de Salamanca. - CHD - Archivo

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.599,7 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 56 por ciento de su capacidad, 7,3 puntos por encima de la media de la última década y cuatro menos que hace un año.

En concreto, los sistemas Esla y Órbigo, en León, se encuentran al 48,1 por ciento; en Palencia, el Sistema del Carrión se sitúa al 54,2 por ciento y del Pisuerga al 57,5 por ciento.

El sistema del Arlanza en Burgos alcanza el 56,3 por ciento; mientras que el del Alto Duero, en Soria, se encuentra al 62,5 por ciento. En Segovia, el Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja se sitúa al 51,2 por ciento; el Cega-Eresma-Adaja, en Ávila, está al 50,3 por ciento y, por último, el sistema del Tormes y el del Águeda, en Salamanca, alcanza el 73,7 y 57,4 por ciento, respectivamente.