Un empleado y viandantes logran retener a un varón que robó artículos en una farmacia de Valladolid

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 23 años ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un hurto en un despacho de farmacia situado en la zona del Paseo del Cauce, donde había sustraído varios artículos junto a otro individuo que logró huir, mientras que el ahora detenido fue retenido por un empleado del establecimiento y por varios viandantes.

Los hechos se produjeron en la mañana de este lunes, minutos antes de las 10.35 horas, cuando agentes de la Policía Municipal fueron comisionados a la zona del paseo del Cauce con el aviso de que varias personas tenían retenido a un varón que supuestamente había hurtado varios efectos en una farmacia.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal, observaron como, efectivamente, un grupo de viandantes tenían retenido a un varón.

Los agentes se entrevistaron con un empleado y la propietaria de la farmacia, que explicaron como, momentos antes, habían visto a dos varones junto a la puerta automática de entrada "en actitud sospechosa" y acto seguido y "de forma repentina" cogieron varios artículos de la estantería más cercana a la puerta.

Los individuos intentaron emprender la huida, pero uno de los trabajadores del despacho consiguió agarrar al ahora detenido, que le golpeó en el rostro con un bote lo que dio lugar a un forcejeo que continúo en el exterior del local.

Allí, el empleado fue ayudado por varios viandantes que lograron evitar la huida del varón de 23 años, mientras que su acompañante sí que logró alejarse del lugar.

En ese momento llegaron los agentes municipales, que encontraron al individuo en un "alto estado de nerviosismo y agresividad" e incluso le vieron agredir en más ocasiones al empleado que le había retenido.

El joven, tras ser identificado y detenido, fue trasladado a un centro de salud a solicitud suya y, posteriormente, conducido a las dependencias de la Policía Nacional.

Los empleados de la farmacia aportaron las características del otro individuo, que consiguió huir.