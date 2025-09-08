La Encina en Ponferrada (León), marcada por la "sombra" de los incendios y el alcalde pide ayuda para la recuperación

PONFERRADA (LEÓN), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ponferrada (León), Marco Morala, ha expresado este lunes en su discurso con motivo de las fiestas de La Encina y el Día del Bierzo que la festividad está marcada por la "sombra" de los recientes incendios y ha solicitado ayuda en el presente y el futuro "inmediato" de las organizaciones superiores con mayor capacidad presupuestaria para hacer realidad, "cuanto antes", la recuperación de las zonas afectadas.

"Creedme que estas palabras en el día de hoy distan mucho de contener ni el más mínimo reproche selectivo e interesado a nadie", ha apuntado y ha ensalzado y agradecido la labor llevada a cabo por los bomberos de Ponferrada, las brigadas del Consejo Comarcal, los bomberos de la Diputación, los forestales de la Junta y las Brigadas BRIF del Ministerio, así como a os efectivos de la Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y los servicios municipales que han atendido los desalojos.

En este contexto, ha expresado que las zonas efectadas por los fuegos necesitan restituir lo que se ha perdido sin dejar de impulsar los proyectos ordinarios y ha recordado que en Ponferrada y en El Bierzo hay neceisdades que "superan" las de otros lugares. "Seguimos mirando, con más envidia que suspicacia, lo que va a otros lugares y no se destina a nuestra tierra, que sigue esperando que la transición ecológica y económica sea verdaderamente justa con las inversiones, empresas y trabajos prometidos", ha apostillado.

No obstante, ha destacado que "de las peores ocasiones se sale con un mejor espíritu de colaboración institucional". Al respecto, ha aludido a la "desafección ciudadana" y la "fatiga democrática" y, en este sentido, ha señaladi que hablar en estos términos supone la "peor situación", porque "alienta los extremismos y da alas a la radicalidad", la que "justifica" la división y "condena" cualquier intento de tender puentes para que se impulse la colaboración entre administraciones.

"Yo no estoy dispuesto a que esa forma de entender pésimamente la libertad de opinión consista en imponernos la de pocos a los que somos una mayoría que cree en la colaboración, en el trabajo conjunto, en crear sinergias y en definir un núcleo de asuntos de Estado y, en nuestro caso, de municipio", ha resumido.

LOS BERCIANOS, UN "EJEMPLO".

Marco Morala ha abogado por "aprender" del sufrimiento que se vivió durante los peores días de los incendios y ha recalcado que la "gente recia" de los pueblos bercianos son "un ejemplo". "Desde el profundo agradecimiento por su comportamiento ejemplar y con el recuerdo de lo que les honra como seres humanos agradecidos, la gratitud a todos los servidores públicos que les ayudaron en uno de los trances más difíciles de sus vidas", ha subrayado.

Finalmente, Marco Morala ha puesto de manifiesto la el deseo de recuperación de la población berciana, así como su "firme perseverancia" para acometer las labores necesarias para recuperar el entorno y el compromiso para lograrlo "por encima de los colores políticos, los proyectos de partido y los cálculos electorales".