Los enclaves de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España protagonizan una muestra fotográfica en Ávila

Inauguracion de la exposición 'Las 15 joyas'. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los enclaves que conforman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España protagonizan desde hoy una muestra fotográfica que ha abierto sus puertas en el Episcopio de Ávila bajo el título 'Las 15 joyas'.

El alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con el gerente y la secretaria del grupo, Gumersindo Bueno y Rosa Ruiz, respectivamente, ha inaugurado esta muestra que se podrá visitar hasta el 30 de abril en este espacio y que recorre las 15 ciudades que integran esta asociación de la que Ávila fue miembro fundador y ostenta la Secretaría Permanente.

Cerca de medio centenar de imágenes integran esta exposición que muestra diferentes aspectos de las ciudades del grupo, desde la arquitectura hasta la historia, pasando por costumbres o rincones significativos de las ciudades de Ávila, Alcalá de Henares, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

La muestra que ahora llega a Ávila ha podido verse, de la mano de Turespaña y del Instituto Cervantes, en diversos países de Europa, como República Checa, Países Bajos, Italia o Serbia, además de itinerar por ciudades españolas como Segovia.

Después de Ávila, podrá verse en Cuenca y la exposición puede visitarse, de forma gratuita, de martes a viernes de 19 a 21 horas; sábados, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; y domingos de 12 a 14 horas.