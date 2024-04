Encuentro en el CENIE de Salamanca para analizar puntos en común entre España y Japón como líderes en longevidad

SALAMANCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

CENIE, el centro para el estudio de la longevidad dependiente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, desarrollará el próximo 25 y 26 de abril la Cumbre España-Japón sobre Longevidad y Sociedades Longevas. La jornada del día 25 de abril será abierta al público y se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.

Esta Cumbre tiene como principales objetivos conocer, analizar e intercambiar conocimientos y experiencias en torno al desafío y oportunidades que supone la realidad de las nuevas sociedades longevas. Y hacerlo desde una mirada multidisciplinar, dada la similar condición demográfica que aproximará a ambos países en un futuro inmediato.

Japón es ahora mismo el país más longevo del mundo, pero no lo será por mucho más tiempo. Según el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, en 2040 España le sucederá en esta posición. Es por esto por lo que la Cumbre quiere abrir un espacio de diálogo entre ambas naciones, para contrastar actuaciones de éxito y emprender un camino de aprendizaje común.

La Cumbre España-Japón forma parte del proyecto Nuevas Sociedades Longevas, aprobado en el marco del Programa Interreg VI-A, España-Portugal, (POCTEP), 2021-2027, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

JORNADA DEL 25 DE ABRIL

La jornada del 25 abril reunirá destacados expertos en longevidad de ambos países que dialogarán acerca de las similitudes que tienen culturas tan distintas como la hispana y japonesa, y cómo esas características las hace tener poblaciones tan longevas.

Para poder comprender y entender esta nueva realidad se realizarán cuatro mesas de conversación: Economía de la Longevidad, Los Cuidados y las Sociedad Longevas, Ciencia y Longevidad, y Cambio Global y Longevidad.

La ceremonia de apertura contará con la participación de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla León; Shinji Minami, ministro de la Embajada del Japón en España; Carlos Manuel García Carbayo, alcalde de Salamanca; Francisco Machancoses, subdirector General de Asuntos Sociales, Educativos, Culturales y de Sanidad y Consumo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y David Díez Martín, rector de la Universidad de Salamanca.

Durante esta jornada intervendrán: Óscar González Benito, director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca; Atsushi Seike, de la Keio University; Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León; Ignacio Álvarez, exsecretario de Estado de Derechos Sociales; Hiroko Akiyama, Professor Emerita University of Tokyo; María Teresa Sancho, directora general de IMSERSO; Consuelo Borrás, catedrática de Fisiología y colaboradora del CENIE; Noboru Mizushima, de la University of Tokyo; Ana María Cuervo, del Albert Einstein College of Medicine; José-Abel Flores, director del Centro Cultural Hispano Japonés de la Universidad de Salamanca; Kenji Hiramatsu, presidente del Instituto de Estrategia Internacional, Japan Research Institute, y exembajador de Japón en España, y Pedro Jordano, presidente del área de Ciencias y Tecnologías Medioambientales en la Agencia Estatal de Investigación.

JORNADA DEL 26 DE ABRIL

La jornada del 26 de abril se realizará de manera interna y se conformarán tres grupos de trabajo: Economía y Longevidad, Ciencia y Longevidad, y Cuidados y las Sociedades Longevas.

En cada grupo, además de los expertos, participarán representantes del Conselho Económico e Social de Portugal y del Instituto Politécnico de Bragança, socios del CENIE en el proyecto Nuevas Sociedades Longevas.

El objetivo será constituir grupos de trabajo estables que favorezcan la transferencia de conocimiento entre España, Japón y Portugal, estrechar lazos y compartir los avances en materia de longevidad con el fin de generar lineamientos que sirvan de vectores en la toma de decisiones de los diferentes actores sociales.