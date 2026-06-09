El Encuentro Empresarial organizado por la Diputación de Zamora reúne a más de 140 mercantiles

Autoridades en la inauguración del Encuentro Empresarial organizado por la Diputación de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro Empresarial dirigido a empresarios y emprendedores organizado por la Diputación de Zamora ha reunido este martes en el Teatro Ramos Carrión a más de 140 empresas. En el marco de este foro se han presentado ayudas, subvenciones e instrumentos de financiación disponibles para las nuevas sociedades. Ayudas especialmente orientadas a impulsar la competitividad y modernización del tejido empresarial a ambos lados de la frontera y que busca además generar alianzas empresariales entre Zamora y sociedades del país vecino.

La jornada se ha estructurado en torno a varios ejes fundamentales. Primero, la financiación, donde ha jugado un papel protagonista Caja Rural de Zamora, que ha desgranado sus propuestas para empresas. La sesión ha sido comandada por la consultora internacional KPMG, especializada en estrategia empresarial, financiación e innovación.

El encuentro se enmarca en el proyecto europeo DIH_SE: Digital Innovation Hub Silver Economy, una iniciativa orientada a promover la innovación, la digitalización y la cooperación transfronteriza como motores de crecimiento empresarial. La jornada ha contado, además, con la intervención especial de Emilio del Río Sanz, quien ha ofrecido una visión cercana y dinámica sobre la realidad empresarial y social actual.

El coach ha ofrecido una charla a los asistentes para incentivar que pongan en marcha su proyecto y para que avancen en el que ya tienen en marcha. Ha planteado la necesidad de tener "claros los objetivos, tener disciplina y saber comunicar qué es lo que hace la empresa".