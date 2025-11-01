El Encuentro de Mujeres Cineastas Seminci reivindica las posibilidades para la igualdad en nuevos oficios audiovisuales

El Encuentro De Mujeres Cineastas De Seminci Reivindica La Creación Colectiva Y Las Posibilidades Para La Igualdad En Los Nuevos Oficios Del Audiovisual - SEMINCI

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha acogido el segundo Encuentro de Mujeres Cineastas el pasado 28 de octubre, un evento celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid que ha estado dedicado a reflexionar sobre la militancia, la colaboración y el futuro del cine hecho por mujeres.

Esta cita, comisariada y moderada por la periodista cultural Begoña Donat, propone un espacio de diálogo que pone en el centro la capacidad transformadora del audiovisual y la manera en que las creadoras han contribuido a repensar la memoria y a abrir nuevas formas de trabajo colectivo y nuevos caminos profesionales y artísticos.

El encuentro comenzó con la mesa titulada 'Cine militante', que reunió a las directoras Judith Colell, Candela Sotos, Amparo Climent e Inés Aparicio, quienes abordaron el papel del cine como una herramienta de memoria histórica y compromiso social, así como los retos a los que se enfrentan en un contexto de desinformación y polarización política.

La directora Judith Colell buscó provocar una reflexión y, de alguna manera, incomodar y llamar a la acción con su última película, 'Frontera', estrenada en la Sección Oficial fuera de concurso de la 70 Seminci.

Según explicó, el largometraje surgió de una propuesta de la productora Marta Ramírez, que la enseñó el guion de Miguel Ibáñez Monroy y Gerard Giménez, un texto que "dialogaba con el presente", al reflejar los procesos migratorios del presente y las heridas sociales que sufrió gran parte de la población tras la Guerra Civil.

"En la película, cuando llegan los refugiados, algunos ayudan, otros denuncian y, la mayoría, miran hacia otro lado. La película está dedicada a los que ayudan y, sobre todo, a los que miran, o miramos, en muchas ocasiones, hacia otro lado", afirmó la realizadora.

En el caso de Candela Sotos, directora de 'Yrupê', presentada en la sección Tiempo de Historia de esta edición de Seminci, el germen de su película nace del descubrimiento de que su tío abuelo, Guillermo Fernández-Zúñiga, se exilió tras participar en las Misiones Pedagógicas durante la Segunda República.

"Cuando conseguí acceder al archivo, fue la primera vez que vi en imágenes a españoles en campos de concentración. La memoria es muy necesaria, y este proyecto lo siento como un ejercicio de responsabilidad hacia una memoria histórica colectiva que nos representa a todos", añadió la directora.

La trayectoria de la cineasta Amparo Climent ha estado marcada por el compromiso con la memoria histórica y la defensa de la mujer. Su último trabajo se vuelca en la vida de Dolores Ibárruri. Pasionaria busca visibilizar para las nuevas generaciones y dar voz a un icono del siglo XX.

"Cada uno de nosotros debemos hacer un ejercicio de recuperación de la memoria histórica de cualquier persona cercana a nosotros, y para mí esto es una manera de hacer justicia poética en el cine y en la memoria democrática", señaló.

Desde un enfoque más experimental, Inés Aparicio presentó su cortometraje animado 'La diva, mi abuela y yo', con el que compite en la Seminci.

Inspirado en la memoria musical de su abuela, el corto ha contado con la colaboración musical de Rodrigo Cuevas en el proyecto. "Este corto, al servicio de la memoria familiar y colectiva, recupera a la figura del cuplé Lilian de Celis. A través de lo popular y del folclore, se puede hacer mucha militancia", comentó.

OFICIOS EMERGENTES EN EL AUDIOVISUAL

Bajo la premisa de que las profesiones emergentes en el audiovisual representan "tierra fértil "para la igualdad de género, el Encuentro de Mujeres Cineastas continuó con una mesa redonda impulsada por el Observatorio de Igualdad de RTVE en colaboración con CIMA.

"Hay una serie de oficios que son tierra fértil para las mujeres, porque ahora mismo son tierra de nadie y no están ni masculinizados ni feminizados, por lo que son oficios que podemos construir desde la igualdad", explicó Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio.

Participaron Laura Feyto, jefa de la Unidad de Accesibilidad en TVE; Beatriz Aparicio, jefa de Unidad del Observatorio de Igualdad de RTVE, y Judith A. Riera, especialista en supervisión musical.

La primera de ellos presentó un oficio en plena expansión, el de los especialistas en accesibilidad, "un oficio emergente, que obligatoriamente por ley debe estar presente en todos los medios audiovisuales, por lo tanto va a crecer muchísimo en este tiempo", afirmó.

Feyto explicó los tres métodos que, de momento, ofrece RTVE para hacer sus contenidos accesibles a personas con discapacidades: el subtitulado, la audiodescripción y la lengua de signos, con el objetivo futuro de implementar medidas de accesibilidad cognitivas como ofrecer en la página web un telediario más breve con lenguaje accesible.

La responsable de accesibilidad de RTVE aportó como datos 81.000 horas anuales de subtitulado en las nueve cadenas de TVE y el reciente subtitulado de conciertos ofrecidos por el Coro de RTVE en el Teatro Monumental de Madrid, así como 8.800 horas anuales de audiodescripción en TVE, "un arte que no está todavía muy reconocido ni se aprende en la universidad".