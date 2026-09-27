Las entradas para el concierto de Íñigo Quintero en Salamanca se ponen a la venta este martes

Íñigo Quintero. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La venta las entradas para el concierto que ofrecerá el cantante Íñigo Quintero en la Sala B del CAEM de Salamanca el próximo 12 de febrero, se realizará desde este martes, 29 de septiembre.

El artista recalará en la ciudad en el marco de su gira 'El sitio de siempre', en la que inicia una nueva etapa y muestra primera vez en vivo las canciones de su nuevo disco, sin olvidar los temas que lo han acompañado en su recorrido.

En este concierto no faltarán 'Si no estás', 'Sobredosis' o 'Lo que queda de mí', ahora junto con un repertorio inédito que toma forma en directo.

Sus letras hablan de despedidas, pactos, decisiones difíciles, expectativas y recuerdos que permanecen, reflejados en títulos como 'Amor', 'Despedida', 'Estrella fugaz', 'Bajo control' o 'La torre más alta de la ciudad', además de la colaboración con Besmaya en 'El tiempo que paso contigo'.

Las entradas para este concierto se podrán comprar desde este martes, a las 10.00 horas, en la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en www.ciudaddecultura.org por un precio de 20 euro más gastos de gestión.

También se pondrán a disposición del público entradas con derecho a meet & greet, cuyo precio es de 45 euros más gastos de gestión.