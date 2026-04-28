Entregan a la Policía Municipal de Valladolid un casco de moto hallado en La Victoria y un sobre con dinero en el centro

Imagen del casco hallado en La Victoria entregado a la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha recibido un casco de motocicleta hallado en el barrio de La Victoria y un sobre con dinero localizado en la zona centro.

Tanto el casco como el dinero se encuentran en la oficina de Objetos Hallados del Cuerpo local a la espera de la posibilidad de que alguien los reclame.

Para recuperar los objetos las personas que los reclamen tienen que aportar datos para acreditar la propiedad de los mismos, según explica la Policía en un mensaje en su cuenta de la red social 'X' (@PoliciaMV).