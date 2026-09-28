La Escuela de Arte del Ayuntamiento de Ávila inicia el curso con una exposición de los alumnos del curso pasado - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha comenzado el nuevo curso en la Escuela Municipal de Arte con una exposición que recorre las obras realizadas por cerca de 200 alumnos que acudieron a este espacio el curso pasado.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por Raúl Mayo, Gerardo López y Bernabé Lozano, profesores de la escuela, así como por la teniente de alcalde de Turismo y Cultura y concejala de Educación, Carlos López y Cristina García, respectivamente, ha inaugurado esta muestra, integrada por cerca de 350 obras, entre esculturas, pinturas, dibujos y grabados, realizadas el curso pasado por los alumnos de entre seis y 18 años que acudieron a clase.

En esta ocasión, en vez de realizar a final de curso esta exposición, como era habitual, se ha optado por abrir el nuevo curso con una "llamada de atención" hacia el trabajo que se realiza en la escuela y los jóvenes artistas con los que cuenta.

Son múltiples las técnicas y los estilos que se pueden ver en esta exposición, que tiene como elemento común la labor que se realiza a lo largo del curso para "despertar y trabajar la creatividad del alumnado", según ha destacado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta muestra, que se podrá ver en el Auditorio Municipal de San Francisco hasta el 18 de octubre, se pueden contemplar modelados en barro, grabados en linóleo, pintura al temple de huevo, dibujos con rotulador, lápices de colores, acuarelas, relieves de escayola, construcciones de madera, collages, grafiti, óleos y otras obras desarrolladas mediante IA o impresión 3D.

Al comienzo de la exhibición, se puede ver una serie de pinturas de ojos que juegan con la observación del espectador, así como temples a color, ejecutados con yema de huevo y pigmentos.

La serie de bodegones cubistas que le sigue hace un guiño a Picasso y Juan Gris. En ellos, los alumnos interpretan los objetos que acompañan las obras. Los perfiles y edificios son una muestra fiel de la identidad de los alumnos más pequeños, que narran sus gustos y preferencias.

Las fotos de familia adentran a un espacio más cerrado, en el que se encuentran los originales collages ejecutados con papel pintado y múltiples técnicas, acompañados de unos originales monstruos de plastilina, junto a la gran interpretación de las escenas de cuadros famosos como Las Meninas o las bailarinas de Degas.

Enfrente, los dibujos a lápiz, expresan multitud de mundos macroscópicos y las esculturas geométricas, que dan imagen al cartel de la exposición, juegan con las formas y colores de estilo cubista.

Al final de la sala, el visitante encontrará trabajos de grafiti, ejecutados con periódicos y spray, acompañados de los nombres de un grupo numeroso de alumnos de la escuela que interpretan la tipografía de forma creativa y divertida.

También se puede contemplar una gran variedad de dibujos que ilustran mundos de fantasía y animales mezclados junto a paisajes surrealistas, realizados a tinta de Pilot con aguada, que expresan el mundo sutil de la imaginación.

Otros trabajos continúan imágenes de cuadros famosos y las pequeñas interpretaciones de la conocida dama de Elche, mientras la exposición finaliza con los relieves de animales ejecutados en barro y posteriormente vaciados en escayola, una muestra de la multitud de técnicas que aprenden los alumnos en la escuela, así como las xilografías, ejecutadas en madera y estampadas con diferentes métodos y colores.

En su conjunto esta exposición compone la gran variedad de experiencias que han adquirido los alumnos en la Escuela de Arte Municipal durante el curso 25/26.

Por otro lado, en el acto de inicio de curso también se ha entregado el trofeo realizado en 3D y diseñado por un antiguo alumno denominado 'El ojo en la pradera' a nueve alumnos que han finalizado su andadura en la escuela o son los más veteranos.