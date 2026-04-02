La Escuela de Arte Dramático de CyL realiza colaboraciones pedagógicas con otros centros autonómicos e internacionales

VALLADOLID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Esadcyl) conmemora este curso 2025-2026 su vigésimo aniversario y se consolida consolidándose como referente a través de varias colaboraciones pedagógicas con otros centros educativos autonómicos e internacionales.

En este sentido, la Esadcyl colabora con la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de París en la obra 'Lengua de vaca', un proyecto comenzado en 2024 liderado por Luis Sorolla, docente del centro castellanoleonés, han informado a Europa Press fuentes de la Junta, que impulsa estas colaboraciones.

La iniciativa se enmarca en una serie de encuentros entre estudiantes de la Esadcyl, la ESAD de París, el Centro Dramático Nacional de Angers y el Colegio de España en París, que permiten fortalecer los vínculos educativos y artísticos entre instituciones de referencia.

El proyecto culmina con el estreno del montaje el próximo miércoles 8 de abril dentro de la programación regular del Théâtre de la Cité Internationale, un espacio de referencia en la vanguardia teatral parisina.

Esta actividad refleja la consolidación de la Esadcyl en redes europeas de creación y formación escénica de prestigio, reforzando su proyección internacional y su compromiso con la innovación, la cooperación pedagógica y la excelencia académica, ha añadido el Ejecutivo autonómico.

TFG 'EL DESPERTAR'

Este curso, los estudiantes de la especialidad de Interpretación que desarrollen su Trabajo Fin de Grado contarán con la colaboración de ocho músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) Joven y de un alumno de composición del Conservatorio Superior de Música de Salamanca.

El proyecto, que se estrenará en julio en el Teatro Experimental 'Álvaro Valentín' del Centro Cultural 'Miguel Delibes' de Valladolid, se suma a la apuesta de la Esadcyl por la innovación pedagógica y la creación interdisciplinar.

El trabajo 'El despertar' es una pieza original inspirada en 'El filósofo autodidacto', la novela filosófica y proto ciencia ficción del siglo XII escrita por Ibn Tufayl. Bajo la dirección del director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, José Manuel Mora, el montaje propone una reflexión sobre el despertar de la conciencia individual, la solidaridad, el librepensamiento y la necesidad de desarrollar una mirada crítica en tiempos de incertidumbre.

La Esadcyl reúne en la actualidad a 100 estudiantes, 55 en la especialidad de Interpretación y 45 en Dirección Escénica y Dramaturgia, a los que se suman los 25 participantes de la séptima edición del Máster en Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea.

Su alumnado proviene de diversas comunidades españolas y de países como Chile, México y Alemania. El plazo de presentación de solicitudes a las pruebas de acceso para el curso 2026- 2027 será del 12 de mayo al 8 de junio.