Una escultura recordará a todas las víctimas de tráfico en la plaza de Portugalete de Valladolid desde este domingo

Presentación de la jornada de recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid celebrará el próximo domingo, 16 de noviembre, una jornada de recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico, que se culminará con el descubrimiento de una obra escultórica en su memoria en la plaza de Portugalete.

La cita, organizada por Avata, Aesleme, la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y la Asociación de Motoclubes de Valladolid, contará con la colaboración del Ayuntamiento y la participación de múltiples colectivos y cuerpos de seguridad y emergencias.

El acto, que se celebrará el domingo 16 de noviembre, reconocerá a profesionales y entidades por su compromiso con la seguridad vial y recordará a las víctimas mediante un minuto de silencio y una ofrenda floral.

Los concejales de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, y de Tráfico y Movilidad, Alberto Cuadrado y Alberto Gutiérrez, respectivamente, han presentado este miércoles en el Ayuntamiento los actos organizados con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se conmemora cada año el tercer domingo de noviembre, en esta ocasión el domingo 16.

En la presentación han participado también la presidenta de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal de Castilla y León (Aesleme), Mª Paz González Gallego; el delegado de la Fundación de Ayuda a Víctimas de Accidentes (Avata) en Valladolid, Miguel Ángel Álvarez, y Mariano Parellada, miembro de la Asociación de Motoclubes de Valladolid, junto al Mayor de la Policía Municipal, Ignacio Ayuso.

Valladolid se suma un año más a este llamamiento con una programación que busca visibilizar las consecuencias de los siniestros viales y reforzar la cultura de la seguridad en las calles.

UN ACTO CENTRAL CARGADO DE SIMBOLISMO

El acto principal tendrá lugar a las 11.00 horas en la Plaza de Portugalete, con la asistencia de autoridades, representantes de cuerpos de seguridad y colectivos de víctimas. Previamente, a las 10.30 horas, saldrá desde la Plaza del Milenio una ruta solidaria de motoristas y ciclistas, que recorrerá diferentes calles de la ciudad en homenaje a las víctimas.

Durante la ceremonia se rendirá homenaje a quienes han perdido la vida en accidentes de tráfico, con la lectura de un manifiesto, un minuto de silencio, una ofrenda floral y la entrega del lazo naranja, símbolo de la seguridad vial.

Además, se realizará un reconocimiento especial "más allá del deber" al teniente coronel del JEAPRE, Ángel Tomé Carrillo, y a dos miembros del equipo de Atestados de la Policía Local por su labor en favor de la seguridad vial y la atención a las víctimas.

Este año, han insistido, se inaugurará una escultura de bronce creada por la artista Rosa Serra Puigvert, dedicada a las víctimas de accidentes de tráfico. La obra, impulsada por el Ayuntamiento de Valladolid, se suma a la iniciativa nacional promovida por la DGT para establecer un símbolo permanente de recuerdo y compromiso con la seguridad vial.

Desde 2018, ha recordado el Ayuntamiento de Valladolid, la Policía Municipal y AESLEME colaboran en programas de educación y sensibilización vial en centros escolares. El objetivo es trasladar a los jóvenes que los accidentes de tráfico son evitables y que el cumplimiento de las normas salva vidas.

CUATRO FALLECIDOS EN VALLADOLID CAPITAL EN 2024

Según los datos de la Memoria Anual 2024 de la Policía Municipal, se registraron 204 siniestros viales, de los cuales 104 con víctimas (40 por atropello), con cuatro personas fallecidas, seis heridos muy graves, 88 graves y 34 leves. Además, 16 vehículos de movilidad personal (VMP) se vieron implicados en los siniestros viales registrados. Señalar que se detectaron 493 positivos por alcoholemia en controles, siniestros o infracciones.

El Ayuntamiento de Valladolid ha querido reafirmar su compromiso con la seguridad vial, la educación y la movilidad sostenible, trabajando junto a entidades sociales y cuerpos de emergencia para construir una ciudad más segura para peatones, ciclistas y motoristas.