El espectáculo 'Yo sobreviví a la EGB' llega el sábado al Palacio de Congresos de Salamanca

Cartel del espectáculo 'Yo sobreviví a la EGB'. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Salamanca acoge este fin de semana el espectáculo 'Yo sobreviví a la EGB', un show de humor y música liderado por el cómico Jordi Merca, en el que se reviven "los momentos más rocambolescos de aquella época tan especial".

"Un viaje nostálgico desde los patios del colegio hasta Barcelona 92, con canciones en directo, anécdotas hilarantes y muchas risas", tal y como han asegurado en un comunicado desde la organización del evento.

La cita es el sábado 24 de enero a partir de las 20.00 horas. Además, el 22 y 23 de enero el Palacio de Congresos acoge el '4º Curso de Modificación de Placa en Intervencionismo Coronario Complejo (COMPLAC 4)', que pretende profundizar en el conocimiento de las técnicas coadyuvantes "más importantes para el manejo de lesiones complejas durante el intervencionismo coronario percutáneo".

Está prevista la asistencia de 120 profesionales de este campo.