Los espectadores del LAVA de Valladolid podrán configurar su propio abono con 12 o 20 espectáculos para la temporada

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura (FMC) ha puesto en vente sus nuevos abonos este martes, 12 de septiembre, y ofrece la posibilidad de adquirir el Abono 12 y el Abono 20, opciones que permiten a los espectadores personalizar su programa al elegir doce o 20 espectáculos, respectivamente.

En ambos casos, los títulos están disponibles tanto en la taquilla del teatro, abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas, como en la página web lavavll.es, según ha detallado el centro cultural en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, el próximo 19 de septiembre el LAVA pone a la venta las localidades para los espectáculos de la nueva temporada tanto en la taquilla como en la página web lavavll.es, con descuentos para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la ESADCYL y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

Con su temporada 2023/24, que reúne a 35 compañías de seis países de Europa, América y Asia bajo el lema 'Lo que nos une'; el LAVA reivindica el valor de la cultura como derecho fundamental y como vía de cooperación en las relaciones humanas, que facilite el entendimiento en un mundo fragmentado por los conflictos.

COMPAÑÍAS INTERNACIONALES

De las compañías que pasarán esta temporada por la Sala Concha Velasco, cinco provienen de otros países de Europa, América y Asia. La compañía belga Peeping Tom será la encargada de abrir la temporada el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre con la pieza de danza-teatro Diptych: The missing door and The lost room.

En noviembre la escena argentina tendrá un especial protagonismo con la compañía Sutottos, que representará Perdón, una comedia sobre la amistad, la culpa, el ego y la manipulación; y con Claudio Tolcachir, que acercará a Valladolid la adaptación de la novela de Sergio Bizzio Rabia.

En enero recalará en el LAVA la compañía francesa Cirque le Roux con la excéntrica y cómica intriga La nuit du Cerf, una muestra de lo más destacado del circo contemporáneo europeo. Por su parte, la portuguesa Companhia do Châpito recupera en Julio César la memoria y la huella del emperador romano en el imaginario popular y la literatura.

El LAVA toma también el pulso a la creación contemporánea en Asia con la presencia, en febrero, de la compañía taiwanesa B.Dance, que llega a Valladolid con su pieza de danza contemporánea Floating Flowers.

Bajará el telón de la temporada el 18 de mayo la compañía francesa Chicos Mambo, que despide la programación del LAVA con la propuesta de danza y humor Tutú.

COPRODUCCIÓN

El LAVA participa en la creación escénica como entidad coproductora de la propuesta de Agrupación Señor Serrano, Una Isla, que llega a la capital del Pisuerga en enero.

La compañía, premiada con el León de Plata en la Bienal de Venecia 2015, propone una pieza que indaga en la necesidad de buscar una nueva forma de convivencia para superar el conflicto.

Para esta coproducción el LAVA tiende puentes de colaboración con el Festival Grec de Barcelona, la Cámara Municipal de Setubal, con Rota Clandestina, con FITEI, Centro Cultural Conde Duque, CSS Teatro Stabiele di Innovazione del Friuli-Venezia Giulia, Festival delle Colldine Corinesi, Feikes Huis, SPRING Festival, Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluña.