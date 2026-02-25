El Espinar estimula la participación joven en la XXVII Fiesta de los Gabarreros, con 10 días de eventos

El concejal de Cultura del Espinar, Javier Ayuso (izda); el alcalde, Javier Figueredo; el historiador y pregonero 2026, Servando Hurtado y el presidente del CIT, Juan Andrés Sanz Lobo. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio segoviano de El Espinar ha presentado el programa de la vigésimo séptima edición de la Fiesta de los Gabarreros, que se celebrará del 13 al 22 de marzo, con un énfasis especial en la participación de los jóvenes del municipio, con actividades tanto en la villa como en sus centros educativos.

Como ha señalado el alcalde del Espinar y diputado provincial de Turismo, Javier Figueredo, ésta es "una cita que trasciende lo festivo para convertirse en un alegato del orgullo serrano y la recuperación de los oficios forestales". Figueredo ha añadido que los gabarreros, "aquellas gentes que bajaban leña muerta del bosque", fueron "los primeros ecologistas, los primeros que supieron cómo cuidar y proteger los bosques".

Según ha desarrollado el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) del Espinar, Juan Andrés Sanz Lobo, durante las diez jornadas festivas "la localidad desplegará un programa de actividades que equilibra la solemnidad institucional con el dinamismo popular". Sanz Lobo ha mencionado las presentaciones literarias, conciertos de la banda municipal, marchas tradicionales por el monte y jornadas gastronómicas que rinden culto a la matanza.

Además, ha destacado la recuperación de las coplas gabarreras, un evento que "surgió de las fuentes de las antiguas 'coplas de ciego' y pasó a convertirse en una actividad infantil, que se trabaja en nuestros colegios y los menores las exponen después públicamente, relatando sucesos de la villa".

Así, durante la Fiesta de los Gabarreros, San Rafael y El Espinar se transforman en escaparate vivo de su historia, fomentando el relevo generacional a través de talleres en centros educativos, "que en varias ediciones han reunido a más de 700 escolares", según ha recordado el presidente del CIT, quien ha citado también la participación activa de jóvenes cortadores, varios de ellos pertenecientes a la Escuela de Gabarreros, que mantienen así la tradición del corte de troncos en una cita que espera congregar a unas 15.000 personas a lo largo de la decena de días festivos.

La Fiesta ya tiene la condición de Interés Turístico Regional y, según ha expuesto el alcalde Figueredo, "ya se han presentado todos los documentos exigidos por el Ministerio de Cultura para que sea declarada de Interés Turístico Nacional, y el expediente se encuentra a la espera del veredicto ministerial", lo que constituirá un empujón a la imagen de la comarca como referente de la cultura forestal en España.

Los momentos cumbres de la programación tendrán lugar el segundo fin de semana, con el emotivo baile a la luz de las teas y los actos centrales en San Rafael y El Espinar. El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras, será distinguido con el Pino de Plata, con el pregón de honor a cargo del historiados local Servando Hurtado, pieza clave en la génesis de esta celebración.

También se rendirá tributo al veterano gabarrero Leoncio González María, de 88 años, que será nombrado Gabarrero de Honor, y se tendrá un recuerdo especial para la familia de los 'Tejeros' quienes, en palabras de Sanz Lobo, "son una familia que ha dedicado y dedica su tiempo al trabajo en el bosque".

El broche de oro lo pondrá la jornada del domingo 22 de marzo con el gran desfile de carros y hacheros hacia la Plaza de la Constitución, donde se realizará la espectacular exhibición de trepa y corta de un pino de veinte metros, por parte de dos jóvenes de la localidad, símbolo del empeño en extender el valor de las tradiciones de la comarca forestal a las nuevas generaciones de la villa.