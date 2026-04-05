Las estaciones de esquí de la Diputación de León cierran la temporada con 184.700 visitantes

Estación de esquí de San Isidro, de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las dos estaciones de esquí gestionadas por la Diputación de León han cerrado la temporada con 184.709 visitantes desde que comenzara la campaña el 1 de diciembre del año pasado, aunque en San Isidro se abrieron las instalaciones el 5 de diciembre y en Valle Laciana-Leitariegos, el 21.

En el caso de San Isidro han sido 143.020 las personas que han disfrutado de la nieve durante esta temporada, un incremento "muy importante" si se compara con el periodo anterior, cuando fueron 88.146 usuarios y usuarias.

Solo durante esta Semana Santa se han registrado 8.398 visitantes, con once pistas disponibles y 10,9 kilómetros, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Prácticamente durante toda la temporada se han podido ofrecer los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, pero no Salencias, que por escasez de nieve no ha abierto sus pistas, aunque en sus laderas las familias y lo más pequeños se han familiarizado con la nieve y han disfrutado deslizándose por sus laderas con los trineos.

De los 96 días en los que San Isidro ha estado abierto al público, 60 días han sido favorables con sol, nubes y claros o cubierto con relieve y 36 días desfavorables, con lluvia, niebla, nieve o cubierto sin relieve. Además, 30 días ha estado cerrado (11 días por viento y 19 días por escasez de nieve).

Esta temporada las temperaturas y condiciones meteorológicas han permitido la producción de nieve, sobre todo en los meses de diciembre y enero, con lo que se ha conseguido mantener con nieve la pista azul de La Travesía y la pista de debutantes de las Cintas de Cebolledo.

Eso sí, la media de nieve acumulada durante la temporada (no fabricada) en los últimos 15 años ha sido de 230 centímetros frente a los escasos 80 de esta temporada.

Asimismo, el número de forfait vendidos ha sido de 107.898, el doble que la pasada temporada. Además, destacan los 1.941 abonos anuales registrados, 23.324 de 4 horas, también el doble que la anterior; y del Día del Esquiador se ha pasado de 3.090 a 5.285.

La procedencia de los usuarios ha sido en un 42,3 por ciento de León y su comunidad, 40,2 Asturias, 7,50 de Galicia y 10 de Portugal, con un incremento de la procedencia de estas dos últimas.

MÁS DE 41.000 VISITANTES EN VALLE LACIANA - LEITARIEGOS

En el caso de la estación de esquí Valle Laciana - Leitariegos, han sido 41.689 visitantes desde que se inició la temporada el 21 de diciembre.

En total, las instalaciones estuvieron disponibles para el público 98 días, lo que ha supuesto 72 más que en la temporada anterior, en la que apenas se lograron superar los 11.000 usuarios y usuarias. Además, solo durante esta Semana Santa han sido 1.041 las personas que han disfrutado de estas instalaciones.

Cabe resaltar que la producción de nieve artificial ha sido "clave" para poder iniciar la temporada y mantener la estación abierta hasta abril. Eso sí, los días de meteorología adversa han coincido mayoritariamente en fin de semana y en periodos vacacionales, lo que ha afectado a una menor afluencia de público de lo esperado. De hecho, la estación ha permanecido cerrada 23 días por falta de nieve y cinco por viento.

De los 98 días que Valle Laciana-Leitariegos ha permanecido abierta, 42 fueron días favorables con sol, nubes y claros o cubierto con relieve y 56 días desfavorables acompañados de lluvia, nieve, niebla o viento.

Durante la temporada se ha ofrecido un promedio de 4,453 kilómetros de pistas abiertas al público, con un máximo de 6,840 kilómetros, con unos espesores de nieve que han oscilado entre los 140 centímetros de máximo y 10 de mínimo.

El número de abonos anuales expedidos durante esta campaña ha sido de 382, de los que 216 fueron de prepago y 166 vendidos durante la temporada.

En cuanto a forfaits de uno o dos días, se han vendido 24.650, cifra que incluye 2.126 subidas de peatón. De la modalidad 4 horas se han registrado 3.704, y, además, el del día del esquiador para los martes de temporada baja ha sido utilizado por 825 personas.

En el caso de la estación lacianega, la procedencia de las personas usuarias se circunscribió también mayoritariamente a la comunidad de Castilla y León, Galicia, Asturias, y Portugal.

Uno de los momentos más importantes de la temporada se vivió el pasado 18 de marzo, cuando el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, recibió junto al diputado de Turismo, Octavio González, y a la responsable de Juventud y Deportes, Patricia Martínez, a la medallista paralímpica María Martín-Granizo.

Esta deportista inició su formación como esquiadora en la estación Valle Laciana-Leitariegos. Ahora, el estadio de competición de este complejo llevará su nombre a partir de ahora.