El estadio de competición de Valle Laciana-Leitariegos (León) recibirá el nombre de María Martín-Granizo

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (centro izquierda), ha reibido este miércoles a la esquiadora leonesa María Martín-Granizo (a su derecha). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El estadio de competición de la Estación Invernal y de Montaña Valle Laciana-Leitariegos, gestionada por la Diputación de León, recibirá el nombre de la esquiadora leonesa María Martín-Granizo.

La hasta ahora conocida como 'Pista Stadium', homologada para la celebración de competiciones y entrenamientos oficiales, pasará a llevar el nombre de esta deportista, que el sábado 14 de marzo logró un diploma en los Juegos Paralímpicos de Invierno tras finalizar en octava posición la prueba de eslalon.

El anuncio se ha realizado este miércoles durante una recepción oficial celebrada en el Palacio de los Guzmanes, en la que el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, acompañado por los diputados Octavio González y Patricia Martínez, responsables de las áreas de Turismo y de Juventud y Deportes respectivamente, han felicitado personalmente a la deportista, a la que también han entregado una placa conmemorativa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación Provincial.

"María representa los mejores valores de nuestra provincia: esfuerzo, talento y una capacidad de superación que rompe barreras", ha destacado Álvarez Courel durante el encuentro. Con este gesto la Diputación de León quiere poner en valor no solo los recientes éxitos de María Martín-Granizo, sino también su trayectoria deportiva y su estrecha vinculación con la Estación Invernal y de Montaña de Valle Laciana-Leitariegos, en la que se inició en la práctica del esquí.

Martín-Granizo, que fue la primera niña con discapacidad en competir directamente contra niños y niñas sin discapacidad, "normalizando la inclusión en las pistas y demostrando que el talento no entiende de limitaciones". También se ha formado en la estación de San Isidro, a la que ha acudido con frecuencia para realizar sus entrenamientos.

María Martín-Granizo también ha sido recibida este miércoles por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, un acto en el que también han estado presentes Sofía García, responsable del Relevo Paralímpico de Castilla y León, y David Iriondo, presidente de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León.

Eduardo Diego ha transmitido su enhorabuena a la atleta y ha subrayado que es "un orgullo" contar con una leonesa que ha logrado un diploma paralímpico, además de destacar que es un "ejemplo" de esfuerzo y dedicación.