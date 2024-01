El estadio Reina Sofía de Salamanca, preparado para el Unionistas-Villarreal tras sustituir el "fusible" del apagón

SALAMANCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estadio municipal Reina Sofía de Salamanca ha recuperado la normalidad en su iluminación después de que un "fusible" provocase cortes durante la celebración del partido de Copa del Rey entre Unionistas de Salamanca y Villarreal y provocase la suspensión del partido antes de comenzar la prórroga, cuando el choque iba 1-1.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha confirmado que "lo que ocurrió fue que se fundió un fusible, ese fusible ya se ha vuelto a instalar, con lo cual la iluminación puede utilizarse si así es necesario".

En cuanto a las condiciones y los motivos, ha apuntado: "Yo no me dedico a la electricidad, por lo tanto no voy a entrar en ese tipo de disquisiciones; a veces se funden los plomos, se pueden fundir los plomos en el Reina Sofía o en mi casa, se pueden fundir en cualquier sitio".

Ante una nueva pregunta sobre este mismo asunto, ha apostillado: "Ya le digo que no puedo entrar en cuestiones técnicas, simplemente lo que se nos ha comunicado por las empresas es que se fundió un fusible y que ese fusible ha sido repuesto, y que la instalación puede funcionar correctamente en estos momentos, fuera de esto, y como comprenderá, yo no soy especialista en la materia".

Por otra parte, en si ha afectado el 'apagón' a la "imagen de la ciudad", ha dicho: "La imagen de la ciudad me parece, en términos deportivos, muy positiva, la que ha dado Unionistas; está en una eliminatoria de la Copa del Rey con un equipo de Primera División y se va a jugar la prórroga y pasar a la siguiente eliminatoria".

"Tenemos un club deportivo que está siendo muy bien gestionado, que está consiguiendo muy buenos resultados, por lo tanto, yo como alcalde, lo que tengo que hacer es felicitar a Unionistas por esta gestión y por estos resultados; y lamentar, francamente hay que lamentarlo, sobre todo por los aficionados y por esa ilusión, que no pudieran disfrutar ayer por la noche de la prórroga porque se fundió un fusible", ha añadido.